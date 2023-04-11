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رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة شبيبة القبائل والترجي

عمر سلامي
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طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة شبيبة القبائل والترجي
ح.م
شبيبة القبائل

عيّنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم مصري لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين شبيبة القبائل والترجي التونسي.

وسيدير اللقاء الحكم الرئيسي محمد أمين عمر، بمساعدة محمود أبو الجبال وأحمد حسام طه.

كما تم تعيين محمد عادل حكما رابعا، ويتكون ثنائي حكام تقنية ” var” من أحمد الغندور ومحمود البنا.

ويستقبل فريق شبيبة القبائل، ضيفه الترجي التونسي، يوم 21 أفريل الجاري، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية، لحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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