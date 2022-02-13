طاقم تحكيم مصري لمباراة بلوزداد والترجي التونسي

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بين شباب بلوزداد والترجي التونسي..

ويقود الطاقم التحكيمي المصري، الحكم الرئيسي محمد عادل السيد، بمساعدة سمير جمال سعد، وأحمد توفيق علي.

ويستقبل شباب بلوزداد، الترجي التونسي في الجولة الثانية، من المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا، السبت المقبل في ملعب 5 جويلية.

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني رفقة النجم الساحلي بنقطة واحدة، فيما يحتل نادي غالاكسي من بوتسوانا المركز الأخير من دون رصيد.