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رياضة

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة بلوزداد والنجم الساحلي

سليم.ع
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طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة بلوزداد والنجم الساحلي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم مغربي، بقيادة الحكم رضوان جياد، لإدارة مباراة شباب بلوزداد أمام النجم الساحلي لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا..
وسيساعد الحكم الرئيسي رضوان جياد، مواطنيه لحسن عزقاو ومصطفى أكركاد.
ويستقبل شباب بلوزداد، النجم الساحلي التونسي يوم السبت المقبل في ملعب 5 جويلية، في مباراة حاسمة للشباب من أجل اقتطاع تأشيرة المرور إلى ربع النهائي.
ويتصدر شباب بلوزداد المجموعة الثالثة رفقة الترجي التونسي برصيد 8 نقاط، ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتواجد جوانينغ غالاكسي البوتسواني، في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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