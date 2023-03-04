طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة بلوزداد والمريخ

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإدارة مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بين شباب بلوزداد والمريخ السوداني.

وسيدير المباراة الحكم جين جاك نغامبو نادالا، بمساعدة أوليفير كابيني سافاري ونابينا بليز سيبوتو.

ويستضيف شباب بلوزداد المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 19 ماي بعنابة.

ويتواجد شباب بلوزداد، بمدينة عنابة تحسبا لمواجهة المريخ السوداني، حيث خاض أمسية الجمعة أول حصة تدريبية، بملحق ملعب 19 ماي، وهي الحصة التي عرفت التحاق الثلاثي فوضيل بلخادم، وعبد العالي حمادي ومحمد عزي بالمجموعة .