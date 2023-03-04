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رياضة
المريخ السوداني يستعيد نجمه قبل مواجهة الثلاثاء

طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة بلوزداد والمريخ

ن. ب
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طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة بلوزداد والمريخ

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإدارة مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، بين شباب بلوزداد والمريخ السوداني. وسيدير المباراة الحكم جين جاك نغامبو نادالا، بمساعدة أوليفير كابيني سافاري ونابينا بليز سيبوتو. ويستضيف شباب بلوزداد المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 19 ماي بعنابة.

ويتواجد شباب بلوزداد بمدينة عنابة، تحسبا لمواجهة المريخ السوداني، حيث خاض الجمعة أول حصة تدريبية، بملحق ملعب 19 ماي، وهي الحصة التي عرفت التحاق الثلاثي فوضيل بلخادم، وعبد العالي حمادي ومحمد عزي بالمجموعة.

وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية سودانية، أن نادي المريخ استعاد جهود لاعبه الأوغندي، إيريك كامبالي، مهاجم الفريق، من أجل دعمه في المباريات المقبلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة “كفر ووتر” السودانية، فإن المريخ استعاد جهود كامبالي لدعم الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى، لتعرضه للإصابة أمام فريق توتي بالدوري السوداني.

الصحيفة السودانية، أكدت على أن هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ، سيستفيد من اللاعب في مباراة شباب بلوزداد يوم 7 مارس الجاري، ثم مباراتي الفريق السوداني ضد الترجي التونسي والزمالك. واختتمت الصحيفة تقريرها بأن اللاعب كان له دور كبير في صعود المريخ السوداني إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويحتل المريح المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط من خسارة من الترجي وتعادل مع الزمالك ثم فوز على شباب بلوزداد.

ويتجه نادي المريخ إلى طلب تأجيل مباراته أمام الرابطة كوستي، المقررة يوم 11 مارس الجاري بملعب “كوبر”. ويأتي طلب المريخ بسبب صعوبة توفر طيران مباشر من الجزائر إلى الخرطوم، عقب مواجهة “شباب بلوزداد” في السابع من مارس الجاري بمدينة “عنابة” ضمن الجولة الرابعة لمجموعات أبطال إفريقيا.

ويسعى المريخ، وفق صفحة المريخ بـ “الفايسبوك”، للحصول على موافقة الاتحاد السوداني من أجل التوجه من الجزائر إلى “بنغازي” والاستعداد لمواجهة الترجي التونسي يوم 17 مارس في الجولة الخامسة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني وافقت على تأجيل مباراة المريخ أمام الفلاح عطبرة، المقررة سابقًا في 2 مارس، وحذّرت المريخ من أن التأجيلات المتكررة ستعرضه لبرمجة ضاغطة، حيث يسعى الاتحاد لإنهاء الموسم في 31 ماي 2023.

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