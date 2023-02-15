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رياضة

طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة بلوزداد والترجي

عمر سلامي
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طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة بلوزداد والترجي
ح.م
الحكم أبونجيل توم

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم من جنوب إفريقيا، لإدارة مباراة شباب بلوزداد وضيفه الترجي التونسي، لحساب الجولة الثانية، من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعين الكاف، الجنوب إفريقي أبونجيل توم، حكما رئيسا للمباراة، ويساعده كل من زاخيل ثوسي جرانفيل وخاموسي رازويميساني.

وكان الحكم الجنوب إفريقي أبونجيل توم، قد أدار المباراة الافتتاحية للشان، بين الجزائر وليبيا، كما أدار لقاء الجزائر والنيجر، في نصف نهائي البطولة.
ويستقبل شباب بلوزداد، نادي الترجي التونسي سهرة هذا السبت، بداية من الساعة الثامنة بملعب 5 جويلية.

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