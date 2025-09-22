“طالبان” تحظر الكتب التي ألفتها نساء لهذا السبب؟!

حظرت حكومة طالبان في أفغانستان هذا الأسبوع كتبا من تأليف نساء، كما منعت خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية لمنع الفجور في البلاد، بحسب المسؤولين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها أن حكومة طالبان التي تحكم أفغانستان حذفت حوالي 140 كتابا من تأليف نساء، مشيرة إلى “سياسات مناهضة للشريعة وحركة طالبان”، كما طال الحظر الجديد تدريس حقوق الإنسان والتحرش الجنسي.

وقالت هيئة الإذاعة أن كتبا بعنوان “السلامة في المختبر الكيميائي”، من تأليف امرأة، كانت من بين 680 كتابا وُجد أنها “مثيرة للقلق”، فيما قال متشددون إنها تضمنت “سياسات معادية للشريعة وحركة طالبان”.

في ذات السياق، صرح مسؤول في طالبان لـ”بي بي سي “الأفغانية: “لا يُسمح بتدريس جميع الكتب التي ألفتها النساء”.

صدرت تعليمات للجامعات بمنع تدريس 18 مادة، وصرح مسؤول في طالبان بأن هذه الممارسة “تتعارض مع مبادئ الشريعة وسياسة النظام”.

وقالت زكية عادلي، نائبة وزير العدل السابقة قبل عودة طالبان وإحدى الكاتبات اللواتي مُنعت كتبهن، إنها لم تتفاجأ بهذه الخطوة في حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية.

تابعت: “بالنظر إلى ما فعلته طالبان على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يكن من المستبعد أن نفرض تغييرات على المناهج الدراسية، ونظرا لعقلية طالبان وسياساتها المعادية للنساء، فمن الطبيعي أنه عندما تُمنع النساء من الدراسة، تُقمع آراؤهن وأفكارهن وكتاباتهن أيضا”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حظرت طالبان الإنترنت عبر الألياف الضوئية في 10 مقاطعات على الأقل بناءً على أوامر من “المرشد الأعلى” لطالبان الذي قال” إن هذا الإجراء يهدف إلى منع الفجور”.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه القواعد لم تؤثر على النساء فحسب، بل أثرت أيضا على العديد من جوانب الحياة اليومية في البلاد، وسلطت الضوء على المرأة التي ما تزال الأكثر تضررا، حيث تُمنع من التعليم بعد الصف السادس.