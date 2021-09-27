طالبان تحظر حلق اللحى والموسيقى في الصالونات

وجّهت حركة طالبان خطابا شديد اللهجة لأصحاب صالونات الحلاقة، عبر بيان حظرت من خلاله حلق اللحى وتشغيل الموسيقى.

وقالت الحركة في بيان صادر عن وزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة، نقلته شبكة سي إن إن الأميركية: “من اليوم أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة والحمامات العامة ممنوعا منعا باتا”.

وأضافت: “إذا تبين أن أي صالون حلاقة أو حمام عام قد حلق لحية شخص أو عزف موسيقى، فسيتم التعامل معه وفق مبادئ الشريعة ولن يكون له الحق في تقديم شكوى”.

وقال مدير المعلومات والثقافة لدى طالبان حافظ راشد هلمند لصحيفة “إيتيلاتروز” اليومية إن القرار اتخذ من الشرطة الدينية لطالبان خلال اجتماع مع أصحاب محال الحلاقة في الولاية.

وانتشرت رسالة رسمية من سلطات طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر فيها مسؤولو الحركة في ولاية هلمند محال الحلاقة من عواقب حلاقة اللحى.

يذكر أن طالبان كانت قد استبدلت الأسبوع الماضي، وزارة شؤون المرأة بوزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة.

واللوائح الجديدة هي الأحدث في سلسلة من القيود الجديدة التي تفرضها الحركة على الشعب الأفغاني منذ سيطرتها على العاصمة كابل في 15 أوت، بالرغم من إعلانها المستمر أن حكمها سيكون أكثر اعتدالًا مما كان عليه خلال فترة التسعينات.