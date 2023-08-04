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جواهر

طالبان تحظر صالونات التجميل في كابول بهذه الحجة

سمية سعادة
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طالبان تحظر صالونات التجميل في كابول بهذه الحجة
ح.م

احتجت العشرات من النساء الأفغانيات على حظر صالونات التجميل في كابول بعد أن أمرت طالبان بإغلاقها في جميع أنحاء البلاد، بحجة أنها تقدم خدمات ضد الإسلام.

وقالت طالبان في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستمنح جميع صالونات التجميل في أفغانستان شهرا واحدا لإنهاء أعمالها وإغلاق متاجرها.

وعللت طالبان حظر الصالونات بحجة أنها تقدم خدمات يحرمها الإسلام وتتسبب في صعوبات اقتصادية لعائلات العرسان خلال احتفالات الزفاف.

جاء الحكم من زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده – وهو أحدث قرار ضد النساء والفتيات الأفغانيات، بعد مراسيم تمنعهن من التعليم والأماكن العامة ومعظم أشكال التوظيف.

وفي إشارة نادرة إلى معارضة عامة لأوامر طالبان، تجمع العشرات من خبراء التجميل وفناني التجميل في العاصمة كابول للاحتجاج على الحظر.

واستعملت السلطات خراطيم الماء وأطلقت بنادقها في الهواء لتفريق المتظاهرات اللواتي رفضن هذا القرار.

وقالت إحدى المتظاهرات: “كان الغرض من مظاهرتنا أن يعيدوا (طالبان) النظر في قرار إغلاق صالونات التجميل وأن يعكس هذا القرار لأن هذا يتعلق بحياتنا”. أضافت: “لقد شاركنا جميعا، من 50 إلى 60 امرأة كان شعارنا العمل والخبز والحرية “.

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