طالبان تعتقل عارض أزياء بتهمة إهانة الإسلام والقرآن

ألقت طالبان القبض على عارض أزياء أفغاني، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة عدم احترام الإسلام والقرآن الكريم.

وفقًا لمقاطع الفيديو التي نشرتها حركة طالبان، فإن العارض المعروف باسم أجمل حقيقي، والذي اشتهر بعروض الأزياء على موقع يوتيوب، ظهر مع زملائه مقيدي الأيدي في زي السجن البني الفاتح، وهم يعتذرون من حكومة طالبان وعلماء الدين.

وفقًا للتقارير، فقد شوهد حقيقي وهو يضحك، بينما قام زميله غلام ساخي المعروف باستعماله التلعثم للفكاهة – بتلاوة آيات القرآن باللغة العربية بنبرة كوميدية.

وبناءً على ذلك، اعتقلت طالبان حقي وزملائه بتهمة أنه لا يجوز لأحد أن يهين آيات قرآنية أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وطالبت منظمة العفو الدولية طالبان بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن حقي وزملائه في بيان ورد فيه أن منظمة العفو قالت إنه من خلال احتجاز “حقيقي وزملائه وإجبارهم على الاعتذار” ، فإن طالبان “شنت هجومًا صارخًا على الحق في حرية التعبير”.

يذكر أن طالبان سيطرت على الحكم في أفغانستان في أوت من العام الماضي، وفرضت عدة إجراءات صارمة – لا سيما الحد من حقوق النساء والأقليات.

في الشهر الماضي، أمرت طالبان جميع المذيعات في القنوات التلفزيونية بتغطية وجوههن على الهواء، ووصف البيان الآمر بأنه “نهائي وغير قابل للتفاوض”.

وقبل ذلك، نفذت طالبان خطة الفصل بين الجنسين في مقاطعة هرات الغربية، حيث لا يُسمح للرجال والنساء بالجلوس معًا في المطاعم، حتى لو كانوا زوجًا وزوجة.