طالبان تعيد إغلاق مدارس البنات بعد ساعات فقط من فتحها

أمرت حركة طالبان المدارس الثانوية للبنات في أفغانستان بإغلاق أبوابها، يوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.

وبعد الإعلان عن هذا القرار الذي أثار حالة من الارتباك والحسرة، قامت الطالبات اللواتي عدن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ استيلاء طالبان على السلطة في أوت من العام الماضي، بجمع أغراضهن والخروج من المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وقالت بالواشا، وهي معلمة في مدرسة أومرا خان للبنات في كابول لجريدة “ديلي ميل”البريطانية، “رأيت طالباتي وهن يترددن في مغادرة الفصول الدراسية”.مضيفة “من المؤلم للغاية أن ترى طلابك يبكون”.

وقال المتحدث باسم طالبان إنعام الله سمنغاني ردا على سؤال لتأكيد التقارير التي تفيد بأن الفتيات تلقين أوامر بالعودة إلى بيوتهن “نعم، هذا صحيح”.

ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز تقارير الإغلاق بأنها “مقلقة”.

ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق. وصرح مسؤولون نظموا احتفالا في العاصمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بأن ذلك أمر يخص قيادة البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان للصحافيين “في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد”.

وتعليقا على هذا القرار المفاجئ، صرحت مريم نهيبي، وهي صحفية محلية من كابول: “لقد فعلنا كل ما طلبته طالبان فيما يتعلق بالزي الإسلامي ووعدوا بأن الفتيات يمكن أن يذهبن إلى المدرسة والآن قد نكثوا بوعودهم”. واحتجت نهيبي من أجل حقوق المرأة، وقالت “إنهم لم يكونوا صادقين معنا”.

وكانت حركة طالبان قد فرضت عددا كبيرا من القيود على النساء، ومنعتهن فعليًا من العديد من الوظائف الحكومية، ومراقبة ما يرتدينه، ومنعهن من السفر خارج مدنهن وحدهن.