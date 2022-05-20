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طالبان تلزم مذيعات التلفزيون بتغطية وجوههن على الهواء

جواهر الشروق
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طالبان تلزم مذيعات التلفزيون بتغطية وجوههن على الهواء

قال مسؤول أفغاني، يوم الخميس، إن سلطات طالبان طلبت من المذيعات في المحطات التلفزيونية المحلية بتغطية وجوههن أثناء ظهورهن على الهواء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من أمر السلطات النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، وعودة إلى سياسة حكم طالبان المتشدد.

وقال عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطالبان، لرويترز “التقينا أمس بمسؤولين إعلاميين، قبلوا نصيحتنا بسعادة بالغة”. مضيفا أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من الأفغان.

وبينما اعتبر هذه الخطوة على أنها “نصيحة”، وأضاف مهاجر: “آخر موعد لتغطية الوجه لمقدمات البرامج التلفزيونية هو 21 ماي”، في إشارة إلى موعد بدء الالتزام بالإجراءات الجديدة، وفق وكالة “رويترز”.

يُذكر أن معظم الأفغانيات يرتدين الحجاب، لكن الكثيرات في المناطق الحضرية، مثل كابول لا يغطين وجوههن. خلال حكم طالبان الأخير من عام 1996 إلى عام 2001، كان إلزاميًا على النساء ارتداء البرقع الأزرق الشامل.

وقال مهاجر إن مذيعات التلفزيون يمكنهن ارتداء قناع طبي للوجه، كما تم استخدامه على نطاق واسع خلال جائحة كوفيد 19.

وتقول طالبان إنها تغيرت منذ حكمها الأخير، لكنها أضافت مؤخرًا لوائح مثل تقييد حركة النساء دون وجود مرافق من الذكور، كما لم يُسمح للفتيات الأكبر سنًا فوق 13 عاما بالعودة إلى المدارس والكليات.

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