طالبان تمنع الأفغانيات من السفر بمفردهن في الطائرة

وجهت حركة طالبان أمرا إلى شركات الطيران في أفغانستان برفض ركوب النساء إذا لم يرافقهن رجل من عائلاتهن.

وصرح مسؤولان من شركة الخطوط الجوية الأفغانية “أريانا، و”كام إير” أنهما تلقيا أمرًا من طالبان بعدم إصدار تذاكر سفر للنساء اللواتي لم يرافقهن قريب “ذكر” لرحلتهن، حسب ما ورد في جريدة ” لوفيغارو” الفرنسية.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع منتصف الأسبوع بين ممثلي طالبان وشركات الطيران وسلطات الهجرة في مطار كابول.

ويؤكد خطاب أرسله مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية الأفغانية أريانا إلى موظفي الشركة، هذه التعليمات الجديدة التي تنطبق على جميع الرحلات الجوية، وجاء في الرسالة: “لا يُسمح لأي امرأة بالسفر في رحلات جوية محلية أو دولية بدون قريب ذكر”.

كما أكد اثنان من وكلاء السفر أنهما توقفا عن إصدار تذاكر سفر للنساء الراغبات في السفر بمفردهن.

وقالت إحدى الراكبات على متن الطائرة “إن بعض النساء اللواتي كن يسافرن بدون قريب ذكر، لم يُسمح لهن بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة كام إير من كابول إلى إسلام آباد يوم الجمعة”.

قال مصدر آخر، إن امرأة أفغانية تحمل جواز سفر أمريكي مُنعت أيضا من ركوب طائرة متجهة إلى دبي يوم الجمعة.

يُذكر أنه في نهاية ديسمبر، منعت طالبان النساء الأفغانيات من القيام برحلات لأكثر من 72 كيلومترًا في البلاد.