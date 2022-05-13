طالبان تمنع المتزوجين من الجلوس معا في المطاعم

أبلغت سلطات طالبان، أصحاب المطاعم في مدينة هرات، غرب أفغانستان، بإجراء جديد يقضي بمنع الرجال والنساء من الجلوس معا، حتى وإن كانوا متزوجين.

وقال رياض الله سيرات، المسؤول بطالبان بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيرات، إن السلطات “أصدرت تعليماتها بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم، مشيرا إلى أنه تم توجيه تحذير شفهي لأصحاب المطاعم من تطبيق القاعدة حتى لو كانا زوجا وزوجة.

وأضاف سيرات أن مكتبه أصدر مرسوما يقضي بضرورة فصل الحدائق العامة في هيرات حسب الجنس، مع السماح للرجال والنساء بالزيارة فقط في أيام مختلفة.

ورغم أن أفغانستان دولة محافظة، لكن من الشائع رؤية الرجال والنساء يأكلون معًا في المطاعم – لا سيما في هرات، المدينة التي لطالما اعتبرت ليبرالية وفقًا للمعايير الأفغانية.

وقالت امرأة أفغانية طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة ” فرانس براس” إن المدير طلب منها وزوجها الجلوس منفصلين في مطعم في هيرات يوم الأربعاء”.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أوت، فرضت طالبان بشكل متزايد قيودا على الفصل بين الرجال والنساء بما يتماشى مع رؤيتهم للإسلام.