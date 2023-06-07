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طالبان جزائريان يفوزان في مسابقة دولية بفرنسا

الشروق أونلاين
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طالبان جزائريان يفوزان في مسابقة دولية بفرنسا
طالب مع المشروع المقترح

يواصل الطلبة الجزائريين حصد الجوائز في المسابقات الدولية عبّر العالم، وفي مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.

هذه المرة فاز طالبان جزائريان في مسابقة “الفن الحضري” الدولية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

واختار مجلس إدارة هذه المسابقة العالمية (الفن الحضري) موضوع “التحول البيئي وتحسين البيئة المعيشية للمدن والبلدات والقرى”.

وتحصل الطالبان “بوشبة حلا” و”جبلي سامي” على المرتبة الثالثة في هذه المسابقة الدولية، حيث اقترحا مشروع “خلق فضاء اتحاد بين المدينة وبلاطها”.

ويدرس الطالبان الجزائريان بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير بالجزائر العاصمة.

وبفضل هذا المشروع الذي تمّ من خلاله تكييف مفهومه لإحدى مناطق الجزائر العاصمة، حيث ركزا على الجودة المعمارية.

وحصل على المرتبة الأولى طلبة من جامعة “لافال” في كندا، وطلاب من المدرسة الإفريقية لمهن العمارة والتخطيط الحضري من الطوغو في المرتبة الثانية.

يذكر أنه سيتم تكريم الفائزين وتسليم مكافآتهم في حفل يقام على شرفهم يوم 10 جويلية المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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