طالبان.. دراما تلفزيونية بلا نساء وصحفيات بالحجاب

أمرت حكومة طالبان القنوات التلفزيونية بوقف بث المسلسلات والأعمال الدرامية التي تظهر فيها نساء سافرات، فيما أمرت الصحفيات والمذيعات بارتداء الحجاب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن هذه القيود تأتي ضمن مجموعة جديدة من الإرشادات الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان التي تراقب “الأخلاق والآداب العامة”.

وتتضمن تلك الإشارات ثماني نقاط تؤكد على عدم وجود نساء في الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية التي تعرض على القنوات المحلية، بالإضافة إلى عدم السماح بظهور رجال دين لا يرتدون “ملابس لائقة”.

وبررت الوزارة قرارتها بأنها تسعى إلى مواجهة انتشار “الفجور” وحظر بث أي أعمال “تتعارض مع مبادئ الشريعة والقيم الأفغانية”.

وطلبت الوزارة من ممثلي شبكات التلفزيون في العاصمة كابل الالتزام بالإرشادات خلال ساعات البث، مشيرة إلى عدم “عدم بث الأفلام الأجنبية والمنتجة محليًا والتي تروج للثقافة والتقاليد الأجنبية في أفغانستان وتروج للفجور”.

وحظرت التوجيهات الجديدة أيضا بث البرامج الساخرة التي “تهين” أو تقلل من “كرامة” الأفراد.

وهذه المرة الثانية التي تحاول فيها الوزارة ضبط سلوكيات قنوات التلفزة الأفغانية منذ سيطرة حركة “طالبان” على السلطة منتصف أوت.