طالبة تتلاعب برغبة زميلتها في دراسة الطب.. ما القصة؟

تعيش طالبة مصرية حالة من الصدمة بعد أن فقدت فرصتها في دراسة الطب بعد تلاعب زميلتها باختيارها الأول وتغييره إلى تخصص لا ترغب فيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطالبة عائشة أحمد محمدي فوجئت قبل إغلاق باب التنسيق بتغيير رغباتها المسجّلة على الموقع، حيث جرى استبدال رغبتها الأولى “كلية الطب” بكلية العلوم.

وبحسب تصريحات والدها، فإن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري من استمارة الثانوية العامة، واستغلته للدخول إلى حسابها وتعديل الرغبات دون علمها.

وأوضح الوالد أنه حرر محضرا رسميا في قسم شرطة شبين القناطر لإثبات الواقعة، حيث وصف ما جرى بأنه “جريمة مكتملة الأركان” في حق ابنته.

وناشد والد الطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبلها.

وأثارت هذه القضية موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإعادة حق الطالبة ومعاقبة المتسببة، مؤكدين أن ما حدث يُعد جريمة إلكترونية واضحة، خاصة أن القانون المصري يجرّم الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.

يُذكر أن مكتب التنسيق كان قد شدد في وقت سابق على عدم إفشاء الرقم السري لأي شخص، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسجيل وتعديل الرغبات، مؤكدا أن الموقع يظل متاحًا حتى موعد إغلاق المرحلة المحددة، وفق ما نشره موقع ” مصراوي”.

وقد وصلت قضية عائشة إلى البرلمان المصري، حيث قال النائب محمود بدر، في منشور له على حسابه الرسمي، إن الطالبة ووالدها حضرا إليه لعرض تفاصيل الواقعة، معلقًا:

“هذه من أغرب المشكلات التي عرضت عليّ، الحقيقة أنني لم أكن أستوعب أن الحقد والغل يمكن أن يوصلا الانسان إلى هذا الحد”

وأضاف أنه سيتوجه برفقة الطالبة ووالدها إلى وزارة التعليم العالي يوم الأحد، متمنيا أن تجد حلا يعيد إليها حقها ويُنصفها، وفق ما نشره موقع “القاهرة 24”.