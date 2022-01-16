طالبة تعتدي على أخرى بسكين في سيدي بلعباس

الحادثة وقعت داخل إقامة جامعية

تعرضت، طالبة جامعية مقيمة بالإقامة الجامعية زواوي ميمونة بالقطب الجامعي بسيدي بلعباس، لاعتداء خطير على يد زميلتها باستعمال سلاح أبيض، ما تسبب لها في جروح بليغة على مستوى الرقبة، بينما أثارت الحادثة استياء الطالبات المقيمات بالقطب الجامعي.

عاش الحرم الجامعي بسيدي بلعباس مجددا، حادثة اعتداء خطيرة راحت ضحيتها طالبة مقيمة بالإقامة الجامعية زواوي ميمونة بالقطب الجامعي، تعرضت لإصابة بليغة على مستوى الرقبة على يد زميلة لها باستعمال آلة حادة، ما أجبر الأطباء على وضع 13 غرزة لها على مستوى الرقبة حسب روايتها، التي أكدت من خلالها أن سبب الشجار بينها وبين الفاعلة يعود لمحاولة هذه الأخيرة منعها من تناول وجبة العشاء برفقة شقيقتها الطالبة، بحضور رئيس مصلحة الإطعام، وعند إلحاحها على أخذ الوجبة نشب شجار عنيف تدخلت فيه طالبتان وانتهى بإشهار المعتدية آلة حادة هاجمتها بها، وتبع ذلك تقديم شكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها حول القضية باستدعاء جميع الأطراف، قبل تقديم الملف أمام نيابة المحكمة للفصل فيه.

الإقامة أكدت على لسان مديرها في اتصال بالشروق، أن الطالبة المعتدية لها سوابق في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وكانت إدارته قبل الحادثة قد أصدرت قرار طرد تحفظي ضدها من الإقامة، لتعود لارتكاب فعلتها داخل الحرم الجامعي، “ما جعلنا نفّعل القرار إلى حين إحالتها على لجنة التأديب التي تضم رؤساء مصالح، للفصل النهائي في قرار طردها من الإقامة، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للإقامة الجامعية” يقول المتحدث.