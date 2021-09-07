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جواهر

طالبة جزائرية تفتك الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت

جواهر الشروق
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طالبة جزائرية تفتك الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت

تحصلت طالبة جزائرية على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت المقامة شهر أوت الفارط بكوريا الجنوبية (2020-2021).

وتنافست الطالبة شهلة بدروح  (17 سنة) من بلدية بيضاء برج (جنوب سطيف)  مع 400 مشاركا من 14 دولة وتمكنت من التفوق عليهن بجدارة.

وقال رئيس مركز تعليم برمجة الروبوت بسطيف، رياض عزوز لوكالة الأنباء الجزائرية، إن شهلة بدروح طالبة بذات المركز تمكنت من صنع روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي والاحتمالات ما مكنها من الحصول على ميدالية ذهبية في هذه المسابقة العالمية أمام منافسين من روسيا وأندونيسيا وماليزيا وغيرهم.

وكانت هذه الطالبة قد شاركت في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت عن بعد، التي نظمت في 15 أوت الفارط وجعلت موضوع هذه السنة ”الروبوت صديق الإنسان”، حسب السيد عزوز الذي ذكر بأن “الروبوت الذي تمكنت شهلة من تجسيده هو روبوت يلعب لعبة (أكس-أو) بحيث ينافس الإنسان الذي يضع علامة (اكس) في دراسة واختيار المكان الأمثل لوضع علامة (أو) ثم بدء المنافسة “.

كما تمكنت الطالبة من إنجاز روبوت آخر مصغر يدعى “سمولي” يقوم بمهام متعددة كقرع الطبول ولعب القولف وغيرها شاركت به في القسم الثاني من المنافسة، مثلما ذكره ذات المتحدث .

يذكر أن الطالبة شهلة بدروح التي تزاول دراستها في السنة الثالثة ثانوي قد تلقت تكوينا في مجال الروبوتيك على مستوى مركز تعليم برمجة الروبوت بسطيف لمدة سنة فقط قبل أن تشارك في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت المقامة بديجون الكورية والحصول على الميدالية الذهبية في المجال.

وافتك من جهة أخرى كل من الطلبة نزيم اصفيران (14 سنة) ومحمد الأمين عطوي (15 سنة) ويونس عبد السميع (15 سنة) ومحمد دالي (15 سنة) من نفس المركز المتخصص في الروبوتيك على الجائزة الثانية في نفس المسابقة وتوجوا بالميدالية الفضية بعد أن تمكنوا من تجسيد مستشفى ذكي للطفل وهي الفكرة التي اشتغلوا عليها طيلة فترة تكوينهم بمركز تعليم برمجة الروبوت.

كما تحصل أيضا و ضمن نفس المنافسة كل من البرعمين عبد المجيد عبد السلام (11سنة) وأحمد آدم زرقاق (12 سنة) على الميدالية البرونزية بمشاركتهما على التوالي بمشروعي إنجاز كرسي متحرك أوتوماتيكي ومستشعر حرائق يستطيع إيصال المعلومة لرجال الإطفاء بوجود حريق، كما تمت الاشارة إليه.

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