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طالبة فلسطينية ترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي

سمية سعادة
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طالبة فلسطينية ترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي
ح.م

رفضت طالبة فلسطينية مصافحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، خلال حفل تخرجها في جامعة “جورج تاون” بواشنطن.

واكتفت نوران حمدان، بإيماءة برأسها فقط، وهي تحمل العلم الفلسطيني، بينما قامت بمصافحة أحد المسؤولين الذي كان يلي بلينكين تعبيرا عن رفضها لموقف الإدارة الأمريكية من بلدها المحتل.

وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق تفاعلا كبيرا ، تراوح بين الإعجاب بتصرفها الشجاع، والانتقاد لكون ما فعلته لا يمكن أن يغير من الواقع السياسي والموقف الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني.

وعلقت رزان على هذا التصرف قائلة: “الخريجة هي نوران حمدان تفادت مصافحته كنوع من المعارضة والاحتجاج على السياسات الأمريكية الخارجية بالأخص لمساندتهم الكيان الصهيوني”.

مضيفة “نوران فخر وصوت مهم للقضية الفلسطينية في تويتر وخارج تويتر”.

وعلق ناشط آخر على تويتر على هذا التصرف، بقوله”هذا المشهد يساوي جهود عشر سفارات عربية تعمل في الولايات المتحدة”.

وعبرت نوران حمدان عن فخرها بالتصرف الذي قامت به أمام وزير الخارجية الأمريكي، حيث قالت”لديهم الدبابات، ولدينا الساعات.. تعلمت هذا الشعار من أحد أساتذتي الأكثر دعمًا في جامعة جورج تاون” .وتابعت “العدالة لشيرين أبوعاقلة وكل الفلسطينيين، أنا فخورة برفضي مصافحتكم، وبتذكيركم بوجودنا”.

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