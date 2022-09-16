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جواهر

طالبة مصرية تنهي حياتها برصاصة لهذا السبب الغريب

جواهر الشروق
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طالبة مصرية تنهي حياتها برصاصة لهذا السبب الغريب
تعبيرية

أقدمت طالبة مصرية على وضع حد لحياتها برصاصة في الرأس لأن والدها لم يسمح لها بالدراسة في كلية الصيدلية.

وتلقت مديرية الأمن بالغربية بلاغا يفيد بانتحار فتاة تبلغ من العمر 17 سنة بإطلاق عيار ناري على رأسها بعد معاناتها من أزمة نفسية مفاجئة.

وتم نقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة المتوفاة تدعى”سارة” طالبة ثانوية عامة، وأنها أنهت حياتها بعد تعرضها لأزمة نفسية ناتجة عن خلافات مع والدها لرفضه التحاقها بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، وفق موقع “مصراوي”.

وأفادت التحريات، أن الفتاة تسللت إلى مكتب والدها بالمنزل، وأخذت سلاحه الناري المرخص، وأطلقت رصاصة على رأسها أودت بحياتها في الحال.

وقال جيران الفتاة، إنها كانت متفوقة في دراستها مما جعلها تحصل على مجموع في الثانوية العامة، لكنه لم يؤهلها للالتحاق بإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية، وهو ما أثار خلافات بينها وبين والدها بسبب رغبتها في دخول كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة الأمر الذي قوبل بالرفض ودفعها للتخلص من حياتها.

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