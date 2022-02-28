طالبة من ولاية البويرة على رأس المتوجين بجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم

تربعت طالبة جزائرية من ولاية البويرة على رأس المتوجين بجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، التي عرفت مشاركة 49 دولة.

وافتكت الطالبة زينب بن يوسف، الأحد 27 فيفري، المرتبة الأولى في الطبعة الـ 17 للجائزة التي انطلقت فعالياتها، الخميس 17 فيفري بدار الإمام بالمحمدية (الجزائر العاصمة).

طبعة هذه السنة جاءت تحت شعار “ورتل القرآن ترتيلا”، ونظمت في طبعتها الحالية تزامنا وإحياء ذكرى الإسراء والمعراج (شهر رجب)، فيما كانت تنظم سابقا خلال شهر رمضان الكريم.

ويرجع سبب تغيير موعد تنظيمها إلى الاستجابة لمجلس تنسيق المسابقات والجوائز الدولية الذي يضم أكثر من 14 دولة منضمة لمسابقات و جوائز دولية لحفظ القرآن الكريم، والذي أوصى الدول الأعضاء بما فيها الجزائر، بإخراج المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم من شهر رمضان.

يذكر أن جائزة الجزائر الدولية، تم استحداثها عام 2004، وهي خاصة بالحفظة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة، كما لا يسمح بمشاركة القراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة.

وكان من المفترض أن تكون هذه الجائزة قد بلغت هذه السنة طبعتها الـ19، إلا أن تعليقها خلال سنتي 2019 و 2020 بسبب الظروف الصحية التي فرضتها تداعيات انتشار جائحة كورونا، حال دون ذلك.

المسابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، كونها نظمت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما علم من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.