طالبة وتاجر ينشران صورا لسيدات على فايسبوك

المناشير تضمنت عبارات مشينة

أوقفت مصالح الشرطة بآمن خنشلة، الخميس طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 سنة، وصاحب محل تجاري، خاص بكراء فساتين الزفاف، متابعين بتهمة القذف عن طريق الانترنيت، بناء على شكوتين، الأولى، تقدمت بها موظفة بمديرية السكن، ضد الطالبة، التي استغلت حسابا إلكترونيا، وقامت بنشر صورها، وكتابة عبارات مسيئة لشخصها، والثانية شكوى من سيدة، كانت محل قذف ومساس بشرفها من طرف صاحب المحل، الذي استغل حسابه الإلكتروني للنيل منها.

القضيـة الأولى، تعود إلى شكوى تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من العمر، أمام مصالح الشرطة، بخصوص تعرضها للقذف عن طريق الأنترنيت، من طرف صاحب حساب إلكتروني، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مؤكدة بأن هذا الأخير، قام بتوجيه عبارات أساءت لعائلتها، في حقها مع نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ باشرت الشرطة تحقيقا في الموضوع، ما مكن من تحديد هوية صاحب الحساب، استنادا إلى التحريات التقنية، ويتعلق الأمر بفتاة 24 سنة من العمر، طالبة جامعية، ليتم استدعاؤها، لمواصلة إجراءات التحقيق اللازم، حيث اعترفت بقيامها بالفعل المنسوب إليها، وحرر لحظتها ملف جزائي ضـدها، بتهمة القذف عن طريق الأنترنت، في انتظار إحالتها على القضاء.

كما أوقفت ذات العناصر، في قضية مماثلة، صاحب محل تجاري، خاص بكراء فساتين الزفاف، ببلدية قايس، عن تهمة القذف عن طريق الانترنيت، كان محل متابعة قضائية، بناء على شكوى تقدمت بها امرأة أمام فرقة الشرطة، بخصوص تعرضها للقذف عن طريق الأنترنت، من طرف صاحب صفحة إلكترونية، بموقع فايسبوك، خاصة بكراء فساتين الزفاف، هذا الأخير اعترف أمام عناصر الشرطة، بقيامه بالفعل المنسوب إليه زاعما بأن الضحية أخذت منه الأموال، ليتم تحرير ملف جزائي ضـده، بتهمة القذف عن طريق الأنترنت، وحوّل الملف، أمام نيابة محكمة خنشلة.