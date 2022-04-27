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الجزائر

طالبتان جزائريتان تطوّران تطبيقا ذكيًّا يستخدم في هندسة البنايات المضادة للزلازل

محمد عبد المؤمن
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طالبتان جزائريتان تطوّران تطبيقا ذكيًّا يستخدم في هندسة البنايات المضادة للزلازل
ح.م
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة

تمكّنت طالبتا ماستر جزائريتان في المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة، من تطوير تطبيق ذكي يستخدم في هندسة البنايات المضادة للزلازل.

ويتمثل التطبيق في “نموذج ذكاء اصطناعي يعمل على التنبؤ بفعالية أحد أهمّ المعايير المطبّقة في البنايات الكبيرة المعرضة للزلازل”.

وقامت بتطوير التطبيق، المتاح بشكل مجاني على متجر غوغل. الطالبتان نور الإيمان بيوض وإيمان ولد العيد، بإشراف من أستاذهما الدكتور محمد الأمين بن بوراس.

وحسب ما أوضحه الدكتور بن بوراس، فإنّ التطبيق “يتيح لمكاتب الدراسات إنجاز العمل المطلوب بشكل فعّال، وفي وقت قصير. بغضّ  النظر عن مدى تعقيد المبنى وأداء الكمبيوتر”.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى العمل بفرصة النشر شهر جوان المقبل، على مجلة علمية دولية مصنّفة في قاعدة بيانات “سكوبيس” للنشريات العلمية.

وتمّ قبول نشر المقال على المجلة من طرف مراجعين مستقلّين. وقال بن بوراس إنّه من النادر وصول أعمال بحثية لطلبة في طور الماستر، إلى النشر على مجلات علمية دولية.

رسالة قبول نشر المقال العلمي للطالبتين الجزائريتين

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