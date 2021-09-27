طالبتان متفوقتان في بكالوريا 2020 تحصلان على منحة للدراسة في تركيا

بمساعدة منتدى الجالية الجزائرية بإسطنبول

تحصلت طالبتان جزائريتان متفوقتان في بكالوريا 2020 على منحة للدراسة في تركيا، بمساعدة منتدى الجالية الجزائرية هناك.

واستقبل مكتب المنتدى، الأحد، الطالبتين “رحمة عون” و”رشا بدر الدين” المتفوقتين والمتحصلتين على أعلى معدل في دورة 2020 من شهادة البكالوريا بعد أن رافقهما في الحصول على منح دراسية في برنامج هيئة المنح التركية “YTB”.

الطالبتان تلقتا شرحًا وافيًا حول أول الخطوات الواجب القيام بها بعد الوصول إلى تركيا والتسجيل في الجامعات التركية وباقي الإجراءات الإدارية.

كما تلقتا نصائح حول المعيشة والتأقلم في إسطنبول، وهي الخطوة التي حظيت بإشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.