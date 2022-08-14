طالبتان مصريتان سمّمتا زميلتهما خوفا من أن تبوح بالسر

تعرضت طالبة مصرية لجريمة قتل بشعة من طرف زميلتيها اللتين قررتا التخلص منها بوضع أقراص الغلة في طعامها ما تسبّب في انفجار معدتها.

بدأت الواقعة حينما اكتشفت طالبة الثانوية “منة الله” علاقة بين إحدى زميلتيها وأحد الشباب فنصحتها بالابتعاد عن العلاقات العاطفية والانتباه إلى دراستها، لكن زميلتها خشيت أن تبوح بسرها لأهلها فقررت أن تتخلص منها بالتعاون مع زميلة ثانية.

تظاهرت الزميلتان، شيماء وروان، بمحاولة التصالح مع زميلتهما منة وذلك بتوجيه دعوة لها على الغداء، وفي غفلة منها، طحنتا لها قرص الغلة القاتلة ووضعتاه لها في الطعام، وبعد عودتها إلى المنزل اتصلتا بها وأخبرتاها أنها ستموت ويرتاحا منها، وبالفعل بدأ مفعول السم يسري في جسدها، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها لأن حبة الغلة السامة فجّرت أعضاءها الداخلية حسب ما كشفت الأشعة.

قالت والدة منة لموقع “بصراحة” المصري إن آخر كلمات ابنتها هي نطق الشهادة والاعتراف على زميلتيها بأنهما سممتاها، مضيفة أن منة كانت تتمنى أن تصبح دكتورة ولكنها لم تتمكن من تحقيق حلمها.

وكشف وليد عبد الحميد، محامي منة الله، من خلال بث مباشر مع موقع “بصراحة، قائلا”: “نحن أمام جريمة على غرار نيرة أشرف وسلمى بهجت، “شيماء وروان” قررتا التخلص من صديقة عمرهم “منة” بسبب الغيرة على شاب، ووضعتا لها السم في “الكريب” للانتقام منها، ثم اتصلتا بها بعد الأكل وقالتا لها ستموتين ونرتاح منك، حيث طحنتا لها حبة الغلة السامة في الأكل ما نتج عنه انفجار في كل الأجهزة الداخلية”.