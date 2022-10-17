طالب إسباني يستخدم طريقة “غريبة” للغشّ باستخدام أقلام الكتابة

اكتشفت أستاذة بجامعة مالقة في إسبانيا، أحد أغرب أساليب الغشّ في الامتحانات. حيث قام طالب في تخصّص القانون بنحت المقرّر الدراسي بأكمله على أقلام الكتابة.

وحسب ماجاء في تغريدة على حساب أستاذة القانون الإسبانية يولاندا دي لوتشي في تويتر، فقد قام الطالب الغشّاش بإعادة كتابة ملخص للمنهج الدراسي على 11 قلما.

وقالت يولاندا إن الطالب ضُبط متلبّسا بفعلته قبل عدّة سنوات في الجامعة. وتمت مصادرة الأقلام المستعملة في الغشّ. لكن الأستاذة لا تزال تحتفظ بها كتذكار على ما يبدو.

وذكرت الأستاذة في تغريدتها قائلة:”أثناء ترتيب مكتبي، وجدت هذه الأقلام التي صادرناها من طالب قبل بضع سنوات”. مضيفة:”قانون الإجراءات الجنائية (كاملا) على أقلام، يا له من فن!”.

وحظيت تغريدة يولاندا برواج كبير في تويتر، حيث تمّت إعادة تغريدها أكثر من 23 ألف مرة، على الرغم من عدم تجاوز متابعي حساب الأستاذة لـ 1500 متابع.