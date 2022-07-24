طاهية أمريكية تثير الجدل بسبب صلصلة غامضة

أثارت طاهية أمريكية مجهولة الهوية موجة من الجدل بعد أن قدمت صلصة ذات لون وردي لمتابعيها الذين بلغ عددهم إلى 40 مليون مشاهد.

ووصف الكثيرون ممن تابعوا الوصفة على أنها تحتوي على لون وقوام دواء عسر الهضم “بيبتو بيسمول” وانخرطوا في نقاش محموم حول ما إذا كانت هذه الوصفة آمنة أم لا.

واضطرت الشيف “بي” ذات الـ 29 سنة، والتي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي، وروجت لنفسها كطاهية مقيمة في ميامي، إلى اتخاذ موقف دفاعي بعد أن شكك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في شرعية مكونات الصلصة الوردية التي تغمس في الدجاج المقلي والبطاطا، والتي سوقت لها على “تيك توك” بسعر 20 دولارا للزجاجة الواحدة منذ مطلع شهر جويلية.

ورفضت في البداية الشيف “بي” الكشف عن مكوناتها السرية، ثم اضطرت إلى ذلك، معلنة أنها تشمل زيت بذور عباد الشمس والعسل الخام والحليب والخل المقطر وفاكهة التنين لمنحها اللون الوردي .

ورغم أن الطاهية كشفت عن مكونات الصلصة، إلا أنها ظلت تتلقى المزيد من التساؤلات حول إمكانية تبريدها وما إذا كان المنتج يمتثل لبروتوكولات إدارة الغذاء والدواء.

وردت “بي” على هذه التساؤلات بقولها إن منتجها قانوني وآمن، وإنها تصنعه في منشأة تجارية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، وليس مطبخًا منزليًا كما قال بعض الأشخاص. مضيفة: “كنت أستخدمها وأقدمها إلى عملائي لمدة عام ولم يمرض أحد على الإطلاق”.

وصرحت بي أنها باعت حوالي 700 زجاجة حتى الآن من الصلصة الوردية، ولكنها استيقظت على مليون إهانة، وفق صحيفية ” الغاريان” البريطانية.