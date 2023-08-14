طاهية مصرية تنهار على الهواء وتروي هذه التفاصيل

تصدرت طاهية مصرية شهيرة محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما انهارت من البكاء على الهواء في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها.

وظهرت الشاف هالة فهمي خلال برنامجها “ست الحبايب” الذي يبث على قناة “هي” في حالة حزن شديد، ونعت زوجها في بداية الحلقة بتأثر كبير.

وتحدثت هالة عن العلاقة القوية التي كانت تربطها بزوجها إيهاب قائلة: “لم يكن زوجي فقط ولا عشرة عمري، كان أخي وأبي وابني،تزوجته وأنا صغيرة وعشت معه أكثر مما عشت في بيت أهلي”.

وأضافت: “عندما ماتأبي، لم أشعر بالإحساس الذي راودني الآن، وحتى أمي لما ماتت حزنت طبعا،لكن لم اشعر بهذا الإحساس”.

وحاولت فهمي أن تتمالك نفسها من البكاء وهي تستعرض صورا جمعتها مع زوجها، وقالت: “كنت أعود للبيت وأحكي له، وكان يتابع حلقاتي حتى وهو في حالة سيئة”.

واختتمت الشاف المصرية باكية: “ربنا يجعل كل الألم والعذاب الذي كان فيه في ميزان حسناته”.

أعلنت الشيف هالة فهمي وفاة زوجها بعد صراع مع مرض السرطان وكتبت على صفحتها الرسمية” إنا لله وإنا اليه راجعون توفى زوج الشيف هاله فهمى”.

وكانت هالة قد أعلنت منذ أيام عن إصابة زوجها بمرض السرطان ونشرت صورة تجمعها به وعلقت قائلة ” أنا زوجى محارب سرطان”.