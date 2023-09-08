طباخات الأعراس ينافسن طهاة فنادق خمس نجوم

تصدّرن مراتب مشرفة في الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للطبخ والحلويات

انبهر رؤساء لجان التحكيم، خلال الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية للطبخ والحلويات، بما قدّمه المتسابقون، وخصوصا النساء الماكثات في المنازل، اللواتي بدأن نشاطهن في الطبخ وصنع الحلويات انطلاقا من حفلات زفاف، ومع ذلك شاركن بأطباق وحلويات تقليدية وحديثة مميزة.

شاركت 23 طباخة وصانعة للحلويات من تسع ولايات في الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للطبخ والحلويات، المنظمة من طرف مكتب العاصمة لمنتدى خبراء الحلويات والطهي، وأكدت كل من رئيسة المنتدى دليلة غبريوت والمستشارة رشا مبروكي، أن فكرة المسابقة جاءت من خلال اتصالهم بطباخات وصانعات للحلوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تبادل الخبرات والتعريف بأطباق 58 ولاية.

غبريوت: اخترنا المشاركات انطلاقا من “فيسبوك”

وعليه قررتا تنظيم الطبعة الأولى، بالتنسيق مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية. وحضر كل من مدير السياحة لولاية الجزائر ومدير غرفة الصناعات التقليدية، من أجل تحسيس المشاركات بضرورة التسجيل في سجل الصناعات التقليدية للحصول على بطاقة الحرفي، لمحاربة الأنشطة الموازية التي تضر الحرفي وكذا الاقتصاد الوطني.

كما أن البطاقة تسمح لهن بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي، تضمن للماكثات في البيت الحصول على تقاعد بعد 15 سنة عمل.

“زفيطي” وحلويات البليدة في المرتبة الأولى

وقالت رئيسة المنتدى الوطني لخبراء الحلويات، الشيف دليلة غبريوت، إن الطبعة شاركت فيها طباخات وصانعات للحلويات من 9 ولايات وهي الجزائر العاصمة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، بويرة، قسنطينة، ميلة، بسكرة والشلف، منهم موظفات وأساتذة وأغلبيتهن ماكثات في البيت، بدأن مشوارهن انطلاقا من الطهي في الأعراس.

وأشارت المتحدثة إلى أن الهدف من المسابقة هو تبادل الخبرات والتعرف على ثقافة الولايات عبر التراب الوطني. لأن الأطباق الجزائرية تختلف من ولاية إلى أخرى، وضربت مثالا بـ “الكسكس” فرغم أنه طبق واحد غير أن ذوقه وشكله يختلف من منطقة إلى أخرى، موضحة أن حضور مدير السياحة ومدير غرفة الصناعات التقليدية يمنح الفرصة للحرفيات لطرح انشغالهن من جهة وتقريب الإدارة إليهن لتوعيتهن بحقوقهن.

وكشفت غبريوت عن وعد مدير السياحة لهم بتنظيم لقاء مع جميع الجمعيات التي تهتم بمجال السياحة، للاستماع إلى برامجهم المسطرة للنهوض بالسياحة على مستوى العاصمة، مع السعي للقضاء على العراقيل التي تحول دون تنفيذها.

أستاذات وموظفات شاركن في المسابقة..

وقالت المختصة في الطبخ والحلويات، رشا مبروكي، أن أغلبية المشاركات في المسابقة تلميذاتها ومتابعاتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، حيث عبرت عن فخرها بهن لأنهن تخرجن على يديها ونجحن في نشاطهن، ومن بينهن أساتذة وموظفات إداريات لديهن هواية في الطبخ، شاركن في المسابقة لإظهار قدراتهن في الطبخ وصنع الحلويات.

وتذوقت لجنة التحكيم المتكونة من خبيرا الطبخ والحلويات الشيف ليلى لعبيدي والشيف مصطفى بسعدي، اكلات المتسابقات.

وأثار بسعدي نقطة عدم تكوين خبراء الطبخ والحلويات بالجزائر، مثلما هي الحال في الدول العربية والأجنبية، موضحا أنه كسب الخبرة من خلال مشاركاته العربية والدولية كمتسابق، ليتم استدعاؤه في مسابقات عربية ودولية ليشارك في لجان التحكيم كخبير.

دعوات إلى إدراج خبير الطهي في مراكز التكوين..

وعلى هذا الأساس دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى فتح فرع في مراكز التكوين المهني خاص بخبراء الطهي والحلويات.

وأوضحت غبريوت أن المنتدى الوطني لخبراء الحلويات والطهي لديه مكاتب عبر التراب الوطني منها جيجل، قسنطينة، غرداية، بجاية، بويرة، البليدة وشلف. ويسعى إلى فتح مكاتب عبر 58 ولاية.

وأضافت غبريوت أنّ المسابقة تهدف إلى مساعدة الحرفيين خاصة الذين تعلموا من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا حرفيين من خلال صفحتها على “فيسبوك”.

وكشفت الشيف رشا أن مدير السياحة وعدها بتوفير مناصب شغل للحرفيات الأوائل في المسابقة، بالفنادق التابعة لولاية الجزائر، وبالتالي، يؤمن لهن دخلا قارا.

وانتهت المسابقة، بفوز 3 متسابقات في الطبخ ومثلهن في صنع الحلويات، حيث فاز طبق “زفيطي” بالمرتبة الأولى لصاحبته وهي طباخة أعراس من حي الجبل بباش جراح، بينما فازت شيف من بلدية المدنية بالعاصمة، بالمرتبة الثانية عن طبق ” الكسكسي”.

وتسلمت الفائزات شهادات معتمدة من طرف الدولة، إضافة إلى ميدالية وهدية رمزية.