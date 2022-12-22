طباعة ورقة نقدية أرجنتينية بِصورة ميسي وزملائه أبطال العالم

تستعدّ الحكومة الأرجنتينية لِطباعة ورقة نقدية جديدة، تحمل صورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وزملاءه أبطال العالم لِكرة القدم.

جاء ذلك كنوع من التثمين لِما قدّمه لاعبو المنتخب للكرة الأرجنتينية أبرزهم ميسي، ومساهمتهم بِقوّة في إحراز لقب كأس العالم، الغائب عن رفوف خزانة اتحاد اللعبة منذ 36 سنة خلت.

وذكرت الصحيفة الأرجنتينية “إل كرونيستا” في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، أن البنك المركزي بِصدد طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة ألف بيزيتا، تحمل صورة ميسي، وأيضا بقية لاعبي منتخب بلادها الذي تُوّج مُؤخّرا بِكأس العالم 2022 بِقطر.

وأضافت أن الورقة النقدية الجديدة ستحمل اسم “سكالونيتا”، نسبة إلى لقب الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني.