طبعة على شرف إفريقيا ومحورها الأهم النّشر الرّقمي

الطّبعة 26 من الصّالون الّدولي للكتاب بالجزائر:

نشّط محافظ الصّالون الدّولي للكتاب، السّيّد محمّد إقرب يوم 11 أكتوبر 2023 ندوة صحفيّة بقصر الثّقافة مفدي زكرياء، تطرّق خلاها إلى أهم المعطيات والتّفاصيل الخاصة بالطّبعة 26 للصّالون الدّولي للكتاب بالجزائر.

و تأتي الطّبعة تحت شعار “إفريقيا تكـتب المستقبل”، معتبرا هذا الفعل الثّقافي الّذي تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر إلى 4 غاية نوفمبر 2023 بقصر المعارض الصنوبر البحري، بمثابة تسليط الضوء على الكنوز الثّقافية والأدبية لقارتنا، والذي سوف يكون المحور الأهم والأساسي لهذا الحدث الذي تحتضنه الجزائر، يكتشف بموجبه الزوّار والمهتمّين بالكتاب والمطالعة المؤلّفين من القارة السّمراء التي تشارك ب 18 دولة، وكذا الاحتكاك بروائيّين ومؤرّخين وباحثين من القارات الأخرى، من أجل الإفصاح على تحدّيات القارة السّمراء في مطلع القرن الحادي والعشرين في مجال الكتاب.

كما عرّج المتحدّث على الرّهان الجديد في هذا المجال وهو النّشر الرقمي الّذي يعتبر ،على حدّ تعبيره، موضوع السّاعة والّذي يكتسي أهمّية كبيرة خلال هذه الطّبعة نتيجة لعدّة معطيات في مجال الرّقمنة و التّكنولوجيا الحديثة، وهذا من أجل فتح المجال للنّقاش بين صنّاع الكتاب والعاملين في مجال التّكنولوجيا الحديثة من أجل وضع أرضية صلبة يشتغل عليها الطّرفان لمستقبل الكتاب.

وبالعودة إلى الأرقام، فقد عرض السّيّد محمّد إقرب محافظ الصّالون الدّولي للكتاب، معطيات هذه الدّورة من حيث المشاركة، والتي سوف تعرف مشاركة حوالي 1283 عارضا، مقسّمة على 61 بلدا مشاركا، منها 18 بلدا إفريقيا تضم 478 عارضا، بالإضافة إلى 267 عارضا جزائريا، و 361 عارضا عربيا، 625 عارضا أجنبيا.

ولتقريب القارئ من المؤلّفين سواء من الجزائر أو الدّول الإفريقية الأخرى، ارتأت محافظة المهرجان وعلى رأسها السّيّد محمّد إقرب، برمجة العديد من الوجوه الأدبية خلال هذه الفعاليات، والتي سوف يتمكّن جمهور “السيلا” من التّواصل معها مباشرة، والوقوف على إبداعاتها، على غرار: “كاليكست بيالا” من “الكاميرون”، تييرنو مونينمبو “غينيا”، فاطوماتا كايتا من “مالي”، بالإضافة إلى وجود أدبيّة جزائريّة معروفة منها، “رشيد بوجدرة” الذي سوف يكرّم خلال هذا الصّالون، “مايسة باي”، وكذا بعض المؤرّخين “تود شيبارد” من الولايات المتّحدة، “مليكة رحّال” من الجزائر وكذا “عمار محند عامر” و “فؤاد سوفي”.

كما سطّر خلال أيّام هذا الحدث الثّقافي الذي تحتضنه الجزائر الكثير من الأنشطة الثّقافية، تصل إلى أربعين نشاطا في الكثير من المجالات وخاصة بالعديد من الفئات، وكذا برمجة بيع بالتّوقيع للعديد منن الكتّاب والمبدعين.