“طبعة وهران ستكون الأفضل في تاريخ ألعاب المتوسط”

"حماد" رئيس اللجنة الأولمبية يصرح:

أكد عبد الرحمن حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، خلال نزوله، الأربعاء، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه يتوقع فعلا أن تكون الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط الأفضل في التاريخ على كل المستويات، مشيرا إلى أن مصدر تفاؤله الكبير هي المنشآت العالمية التي أنجزتها الدولة الجزائرية بشهادة حتى أعضاء اللجنة الدولية، وكذا الوفود المشاركة التي وصل البعض منها خلال الأيام الماضية، وأضاف حماد بأن كل شيء جاهز لتنظيم دورة ناجحة في ظل وجود إرادة سياسة كبيرة للوصول إلى هذا الهدف.

وقال حماد بأن الجزائر ستشارك بـ330 رياضي ورياضية في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وتعول على حصد أكبر عدد من الميداليات، خاصة في اختصاصات الملاكمة، السباحة، ألعاب القوى، الجيدو والمصارعة، مضيفا بأن الاتحادات الرياضية قد وضعت كل الإمكانيات للمثلي الجزائر بهدف الوصول لمنصات التتويج وحصد ميداليات ذهبية بالدرجة الأولى.

واعتبر رئيس اللجنة الأولمبية هذه الألعاب بمثابة فرصة حقيقية لإبرام اتفاقيات وشراكات مع دول المتوسط للاستثمار في البنية التحتية المنجزة، وترشيحها لاحتضان منافسات دولية كبرى على غرار البطولة العربية للسباحة وألعاب القوى، ووجه حماد دعوة لتقوية الدبلوماسية الرياضية الجزائرية، على مستوى كل الهيئات الدولية والقارية والإقليمية لإعادة الاعتبار لهذا البلد الكبير على حد تعبيره.