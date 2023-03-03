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رياضة

طبقان باردان في البطولة الوطنية

علي بهلولي
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طبقان باردان في البطولة الوطنية
ح.م
ثلاث مقابلات رسمية في كلّ المنافسات بِلا خسارة لِاتحاد العاصمة.

ميّز التعادل السّلبي مساء الجمعة، آخر مقابلتَين للجولة الـ 16 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتبارى اتحاد العاصمة خارج القواعد مع مولودية البيض، بينما واجهت شبيبة القبائل بِميدانها فريق جمعية الشلف. فافترقت الأندية الأربعة بِلا غالب ولا مغلوب، ودون أن تهتزّ الشّباك.

واحتضن ملعب “زكريا مجدوب” بِالبيّض أطوار المباراة الأولى، تحت إدارة حكم الساحة يوسف قموح. بينما أُقيمت فعّاليات المواجهة الأخيرة بِميدان “أوّل نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم الساحة حسام بن يحي.

وبات اتحاد العاصمة يجمع 26 نقطة في المركز الـ 6، وتشغل مولودية البيّض الرّتبة الـ 11 بِرصيد 23 نقطة، وتحوز جمعية الشلف 22 نقطة في المركز الـ 12، وتملك شبيبة القبائل 13 نقطة في الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة.

وتنقص اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل مقابلتان متأخّرتان لِكليهما، بينما لعبت مولودية البيّض وجمعية الشلف كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 18 مواجهة.

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