طبيبة أمريكية تحذر النساء من شرب القهوة على الريق

حذرت طبيبة أمريكية، أخصائية في التغذية، النساء من شرب القهوة على الريق لما تسببه من إجهاد شديد، بالإضافة إلى العبث بالهرمونات.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية تحذيرات الدكتورة أوليفيا هيدلوند عبر تطبيق تيك توك والاي قالت فيه: “إذا كنتِ تشربين القهوة على معدة فارغة، فتوقفي عما تفعلينه فوراً لأنك تعبثين بهرموناتك”.

وأوضحت أن “القهوة ليست حمضية فقط، لذلك فهي صعبة على المعدة في الصباح، ولكنها تتسبب حرفيا في أن تُدخل أجسامنا في استجابة للتوتر، وتطلق الكورتيزول، وتضعنا في حالة من العصبية”.

ولفتت إلى أن “تلك الاهتزازات والهزات التي يعاني منها الناس هي استجابة للتوتر عند شرب القهوة على معدة خاوية”، مشيرة الى أنها “عندما كانت تشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة، فقد كانت تشعر في البداية وكأنها على قمة العالم، لكن بعد ذلك كانت تعاني من مجموعة من حب الشباب الهرموني”.

ونصحت خبيرة التغذية السيدات بتناول علكات الجيلاتين، البيض، ومنتجات الألبان النيئة، والتوت، أو بعض الفاكهة، قبل شرب أول فنجان قهوة في اليوم.

ومن أجل موازنة الهرمونات لدى النساء، فإن هيدلوند تنصحهن بمزج نصف كوب من عصير البرتقال والكمية نفسها من عصير الصبار أو ماء جوز الهند وملح البحر وتناوله كل يوم.