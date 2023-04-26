-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

طبيبة بريطانية تطيح بمسؤول كبير في “الصحة العالمية”.. وهذه تهمته!

جواهر الشروق
  • 433
  • 0
طبيبة بريطانية تطيح بمسؤول كبير في “الصحة العالمية”.. وهذه تهمته!
وكالات
الطبيبة المبتدئة روزي جيمس

أطاحت طبيبة بريطانية مبتدئة  بمسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية بدعوى التحرش الجنسي، حسب ما أعلنت المنظمة عبر موقعها الرسمي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة سوء السلوك الجنسي بعد إجراء تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، في رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز “تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد أن كشفت نتائج (تحقيق معه) سوء السلوك الجنسي من جانبه وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه”.

ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو طبيب من فيجي كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وقال مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.

وقالت المتحدثة في البيان “سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء”.

وأضافت بول أن بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله فإن بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية.

وكانت الطبيبة روزي جيمس، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية في إنجلترا، قد نشرت شكواها في رسالة على تويتر في أكتوبر من العام الماضي.

مقالات ذات صلة
دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

تقنية إنجاب الأطفال دون تزاوج أو تلقيح تثير جدلا واسعا!

بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!

بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!

مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

مذيعة تتهم الرئيس التنفيذي لـ “أن بي سي” بالتحرش الجنسي

سيدة كوريا الأولى تواجه انتقادات حادة بسبب دعوتها لحظر أكل لحوم الكلاب

سيدة كوريا الأولى تواجه انتقادات حادة بسبب دعوتها لحظر أكل لحوم الكلاب

هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

هذه قيمة “حق الملح” التي قدمها شاب أردني لزوجته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد