-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 5 ولايات شرقية
جواهر

طبيبة بريطانية تكشف فائدة مذهلة لتناول الفلفل الحار بانتظام؟

جواهر الشروق
  • 31
  • 0
طبيبة بريطانية تكشف فائدة مذهلة لتناول الفلفل الحار بانتظام؟

كشفت طبيبة بريطانية أن تناول الفلفل الحار مع الطعام بشكل منتظم يمكن أن يساعد على منع حدوث الجلطات الدماغية، وبالتالي يؤدي إلى إطالة العمر، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وبينت اختصاصية التغذية البريطانية، جانا ميتالونيس، أن “السكتة الدماغية تترك العديد من ضحاياها مصابين بإعاقات جسدية أو متوفين، وإن إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة، بسبب السكتة الدماغية بنسبة 61 %”.

وأضافت ميتالونيس، التي تعمل في المستشفيات الجامعية في لندن أن “غالبية السكتات الدماغية تحدث عندما تتشكل جلطة داخل الشريان نتيجة عدة حالات، وبخاصة بسبب تراكم الكوليسترول، وأنه يمكن أن تكون العواقب مميتة، ما يعني ضرورة معالجة إصابة الدماغ بسرعة”.

وأوضحت أن “إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي قد تعزز نتائج صحية أفضل بعد السكتة الدماغية، نظرا لأنه يحتوي على الكابسيسين، وهو أحد المكونات الرئيسة الموجودة في الفلفل، وهو يعمل كمركب كيميائي يرتبط بألم اللسان عند تناول الفلفل”.

وأضافت أن “مادة الكابسيسين لا يحرق وبدلاً من ذلك يخدع دماغنا في التفكير في حدوث تغير في درجة الحرارة ما يؤدي إلى الإحساس بالحرارة والألم”، لافتة إلى أن الأبحاث السابقة أظهرت أن استهلاك الطعام الحار ست مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وأشارت إلى أن كثيرا من الأبحاث أكدت ذلك وأن السبب يرجع إلى دوره في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكتة الدماغية.

كما بينت خبيرة التغذية البريطانية أن “دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، خلصت إلى أن أولئك الذين يأكلون الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 61% للوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتات الدماغية”.

مقالات ذات صلة
معمرة سعودية تثير التعاطف باحتفاظها بصورة ابنها 30 سنة

معمرة سعودية تثير التعاطف باحتفاظها بصورة ابنها 30 سنة

شاهد.. ردة فعل أمريكية بعد دخول دببة لمنزلها!

شاهد.. ردة فعل أمريكية بعد دخول دببة لمنزلها!

رغم تلف في الدماغ.. أمريكية تستفيق بعد غيبوبة عامين لتكشف سرّ الاعتداء عليها!

رغم تلف في الدماغ.. أمريكية تستفيق بعد غيبوبة عامين لتكشف سرّ الاعتداء عليها!

هذا ما حصل لـ”كارولين” بعد تعرضها للضرب في منزلها بالسويد! (فيديو)

هذا ما حصل لـ”كارولين” بعد تعرضها للضرب في منزلها بالسويد! (فيديو)

معلومات خطيرة بحوزة محامية الرئيس الموريتاني السابق

معلومات خطيرة بحوزة محامية الرئيس الموريتاني السابق

السيدة الأولى لأوكرانيا بالزي العسكري في واشنطن

السيدة الأولى لأوكرانيا بالزي العسكري في واشنطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد