طبيبة تجري أول عملية جراحية على العيون بتقنية متطورة

تستخدم في تصحيح النظر بالليزر "الفيمتو ثانية"

أشرفت، الخميس، أول طبيبة جزائرية على إجراء عملية جراحية بتقنية جديدة لتصحيح الرؤية بالليزر، وهي أحدث تقنيات تصحيح قصر النظر و”الاستيغراماتيزم”، عن طريق استخراج عدسة من الأنسجة من داخل القرنية باستخدام ليزر “الفيمتو ثانية”، يستغرق الليزر من 7 إلى 10 ثوانٍ فقط لكل عين وإزالة العدسة في بضع دقائق.

وللمرة الأولى في الجزائر والمغرب العربي، تشرف الطبيبة الجزائرية، صونيا بن حميش، على عملية جراحية أجريت منذ حوالي شهر بأمريكا من قبل جراحة أمريكية، حيث يوفر هذا الليزر الجديد والسريع جدًا وعالي الأداء بسخاء لجراحي العيون من طرف عيادة “ Opti-Soins du Val“. المتخصصة في طب العيون، مقرها ببوفاريك ولاية البليدة.

وتوفر جراحة العيون في الجزائر، بحسب ما أكدته الطبيبة صونيا بن حميش، لـ”الشروق”، تقنيات متطورة كجراحة الساد بتقنية الفاكو مع زرع عدسات أحادية البؤرة ومتعددة البؤر، إضافة تقنية تصحيح الرؤية الأخرى، فقد قررت ذات الطبيبة توفير تقنية جديدة في العيادة كتقديم لحلول عصرية ناجحة لمرضى عيادة بوفاريك.

للإشارة، فإن تقنية تصحيح النظر عن طريق استخراج عدسة من الأنسجة من داخل القرنية، تبدأ بقيام الطبيب بفضل جزء صغير من هذه الأخيرة عن باقي أنسجتها باستخدام ليزر الفيمتو ثانية، ثم يقوم بإحداث ثقب صغير في طرف القرنية، ويتم إدخال ملعقة من خلال فتحة هذا الثقب، وتدويرها بعناية للتأكد من فصل العدسة تماما قبل إزالتها بالملقط، وهذه العملية مناسبة لمرضى قصر النظر.

وليزر “الفيمتو ثانية” هو الليزر الأكثر دقة، متوفر اليوم، لممارسة جراحة الانكسار، وعلاج القرنية، فقد أحدث هذا الليزر ثورة في طب العيون بفضل الدقة، والسرعة التي يعمل بها، ويسمح بإجراء شقوق باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء مع نبضات قصيرة، بحيث يتم قياسها في الفمتوثانية، هذا الأخير الذي يساوي مليونا من الثانية.