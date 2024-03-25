طبيبة روسية تحذر من مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

حذرت طبيبة روسية من مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع، والذي قد يسبب مشكلات صحية معقدة ناجمة عن اختلال الروتين اليومي.

ووفقا للدكتورة لاريسا أليكسييفا يذهب الكثيرون خلال أيام الأسبوع إلى النوم بعد منتصف الليل، وفي الصباح يستيقظون بمساعدة المنبه،حسب تقرير نشره موقع روسيا اليوم.

وهذا يتكرر يوما بعد آخر، أي ينام الشخص متأخرا ويستيقظ مبكرا، ويشعر بالطبع بالتعب والإرهاق. وعندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع يحاول تعويض قلة النوم، وهذا ما يؤدي إلى اختلال نظام النوم ويثير مشكلات نفسية وبدنية.

ولتعويض النقص يجب الذهاب للنوم مبكرا وليس بعد منتصف الليل، حسب أليكسييفا التي تقول في حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”: “عندما يحاول الشخص الحصول على قسط كاف من النوم طوال الأسبوع، يحدث ما يلي: يستيقظ متأخرا يوم عطلة نهاية الأسبوع، ويذهب إلى الفراش مبكرا من أجل الاستيقاظ مبكرا أول أيام العمل، ولكنه لا ينجح في ذلك”.

وتضيف: “إذا تكرر هذا كثيرا، فإنه سيعاني من الأرق، وبعض المشكلات النفسية، بسبب إجهاد الدماغ والجهاز العصبي الناجم عن تغيير حاد في حالات اليقظة والراحة”.

وتوصي الطبيبة بالنوم في ظروف ملائمة. لأن النوم الصحي يتطلب استبعاد جميع العوامل التي تعيق الحصول على نوم جيد: التلفزيون والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة ومسببات الضوضاء.