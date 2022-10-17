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طبيبة روسية تحذّر من خطر الموت أثناء النوم بسبب الشخير

جواهر الشروق
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طبيبة روسية تحذّر من خطر الموت أثناء النوم بسبب الشخير

حذّرت الطبيبة الروسية أولغا كالتشينكو، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خطر الموت أثناء النوم بسبب الشخير.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع روسيا اليوم، فقد أشارت الأخصائية في تصريحات صحفية إلى أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف عملية التنفس. والشخير المضاعف يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك زيادة الضغط داخل الجمجمة والشرايين.

وتقول: “بسبب الشخير لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم. لذلك يعاني من النعاس في النهار، ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير الذي يصاحبه توقف عملية التنفس، هو احد أكثر أسباب الوفاة انتشارا في المنام”.

ووفقا لها، الشخير ناجم عن مشكلات في الجسم. فقد يكون بسبب أمراض تجويف الأنف، أو بسبب التهاب اللوزتين المزمن أو بسبب زوائد في الأنف أو بسبب الوزن الزائد.

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