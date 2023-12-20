طبيبة روسية تنصج بهذه الأطعمة التي تخلص من حصوات الكلى وتقي منها!

نصحت طبيبة روسية الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو يريدون الوقاية منها بتناول أطعمة معينة تعتبر فعالة جدا، حسب وكالة سبوتنيك.

وقالت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا كورباتوفا، إنه إذا كنت تعاني من تحص بولي، فمن المهم اتباع نظام غذائي معين، مما سيساعد على تقليل خطر تكوين حصوات جديدة وتسريع إزالة الحصوات القديمة.

وأشارت كورباتوفا إلى أن بعض المنتجات تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تسرع عملية التخلص منها.

ونصحت بتناول الأطعمة التي تخفض درجة حموضة البول وتعزز ترسب بلورات حمض البوليك، مثل الحليب ومنتجات الألبان والخبز والأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والمغنيسيوم.

وقالت في مقابلة مع صحيفة “برافدا” الروسية: “قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي، مثل البازلاء، وكرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والتوت البري، والكشمش الأحمر، والتفاح الحامض”.

وأضافت: “تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والمكسرات والبقدونس وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حموضة البول: الجزر والبطاطس والبطيخ والكمثرى والطماطم. أيضا تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون”.

وأوصت كورباتوفا بتقليل استهلاك ملح الطعام والكربوهيدرات، وكذلك إضافة الفيتامينات المتعددة، خلال فترات تفاقم التحصي البولي.

وخلصت الطبيبة أنه، قبل البدء بأي نظام غذائي، خاصة إذا كان لديك عدة أنواع من حصوات الكلى، يوصى باستشارة طبيب المسالك البولية للحصول على توصيات خاصة.