طبيبة مزيفة تتسبب في وفاة طفل معوق بعين الدفلى

فتحت عيادة لأمراض المخ والأعصاب

أوقف مصالح الأمن بعين الدفلى مؤخرا سيدة تمارس مهنة الطب منذ فترة من دون امتلاكها لأي مؤهل علمي في مجال اختصاص طب كطبيبة لأمراض المخ والأعصاب، المعنية امرأة في العقد الرابع من العمر، تنحدر من إحدى ولايات شرق الوطن، تم توقيفها من طرف فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وإحالتها أمام العدالة عن قضية انتحال مهنة منظمة قانونا (مهنة الطب)، القتل الخطأ والنصب.

عملية توقيف المشتبه فيها تمت بعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة، إثر تسجيل حالة وفاة مؤكدة في ظروف غامضة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من شلل دماغي.

التحقيق بين أن الطفل قبل وفاته خضع لحصة علاج يوم 20 جانفي الأخير، لدى المشتبه فيها بمنزلها المتواجد بمدينة عين الدفلى قامت بكرائه مؤخرا وخصصته لاستغلاله كعيادة لممارسة نشاطها غير القانوني بعد ادعائها أنها طبيبة مختصة في العلاج لأمراض المخ والأعصاب. المعنية كانت تروج لنشاطها المشبوه عبر حساب خاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك ” باسم عيادتها، حيث كانت تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها وتتواصل من خلاله مع الزبائن وتحديد المواعيد.

عناصر الفرقة الأمنية توصلت كذلك إلى أن المشتبه فيها لا تحوز أي مؤهل علمي أو شهادة تخول لها ممارسة مهنة الطب، كما ضبطت بعيادتها الوهمية أغراض طبية كانت تستعملها في نشاطها المشبوه، منها جهاز قياس الدم، سماعتين طبيتين وقفازات طبية.

المشتبه فيها أنجز ضدها ملف جزائي قدمت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت.