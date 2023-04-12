طبيبة مصرية تربط أقمشة ببعضها لتنزل إلى الشارع.. ما قصتها؟

تعرضت طبيبة مصرية لكسور متعددة بعد سقوطها من شرفة بيتها، بعد أن ربطت أقمشة ببعضها البعض، وحاولت النزول بها إلى الشارع هربا من زوجها.

وقالت والدة الدكتورة عزة تاج الدين، إن ابنتها ترقد في أحد المستشفيات في حالة سيئة نظرا لإصابتها بكسور وآلام مبرحة أثناء محاولتها الهروب من زوجها الذي تعدى عليها بالضرب.

وكانت الطبيبة المصرية كتبت عبر صفحتها على “فيسبوك”، في وقت سابق، عن تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح، وإساءة أسرته لها، ما دفعها لرفع قضية خلع وتمكين من شقة الزوجية، لتعيش فيها هي وأبنائها الثلاثة.

وأكدت عزة أن والدي زوجها، اللذان يدرسّان في الجامعة، ساعداه على التعدي عليها بشكل عنيف، وقاما بإهانتها بشكل بالغ في جلسة بين الأهل أقيمت لمناقشة تعدي زوجها عليها بالضرب، وفق موقع ” أهل مصر”.

وفي سياق متصل، قالت صديقة الطبيبة، إن زوج صديقتها حاول التعدي عليها بالضرب بأداة حديدية، وتدخل الجيران لإنقاذها، وبعد فترة تعدى عليها بالضرب المبرح وذلك بعدما رفعت عليه قضية خلع.

أضافت، أن صديقتها حاولت الهروب وربطت “أقمشة” ببعضها البعض وحاولت النزول من شرفة الحجرة، إلا أنها سقطت على الأرض في الشارع.

وباشرت النيابة العامة في الإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة إصابة الطبيبة على إثر سقوطها من أعلى العقار، وقررت استدعاء الزوج لسماع أقواله في الواقعة، حسب صحيفة أهل مصر.