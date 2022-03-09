طبيبة مقيمة تستدعي شقيقها للاعتداء على أستاذها

واقعة غريبة في قطاع الصحة بتيبازة

تعرض أستاذ مساعد مختص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المهام بشرشال في ولاية تيبازة، إلى اعتداء عنيف من طرف شقيق طبيبة مقيمة بالمستشفى، تسبب له في عجز عن العمل لمدة أسبوع، الأمر الذي دفع بإدارة المستشفى إلى اتخاذ إجراء أولي بالتوقيف التحفظي في حق الطبيبة، فيما قدم الضحية شكوى أمام المصالح الأمنية.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى صبيحة الثلاثاء، عندما كان الأستاذ المساعد بالمستشفى المتخصص في طب وجراحة الأعصاب بالمهام بشرشال، متوجها إلى عمله، حيث تفاجأ بشخص كان يحمل سلاحا أبيض يتهجم عليه من الخلف بعنف، موجها له لكمات على مستوى الرأس والوجه، غير أن تدخل أعوان الأمن بالمدخل الرئيس للمستشفى أنقذ الطبيب من الأسوأ، فيما لاذ المعتدي ومرافقه بالفرار على متن سيارة.

وبحسب تصريحات الطبيب الضحية، فإن المعتدي تبين أنه شقيق طبيبة مقيمة بالمستشفى يشرف هو شخصيا على تأطيرها، وأضاف المختص في جراحة الأعصاب أن الطبيبة المقيمة كانت قد أساءت التصرف معه مساء الاثنين بقاعة العمليات، بينما كان يشرف على إجراء عملية دقيقة ومعقدة على مستوى المخ لمريضة في حالة حرجة، وتلفظت بكلام غير لائق، الأمر الذي أجبره على طردها من قاعة العمليات.

الأستاذ المساعد بالمستشفى الذي يشرف أيضا على تدريس الطبيبة، لم يتخيل أن يصل بها الأمر أن تستدعي شقيقها من ولاية أخرى لتحريضه على الاعتداء عليه، حيث أكد أنه أثناء توجهه إلى المستشفى للاطلاع على حالة المريضة التي أجرى لها العملية، تفاجأ بالاعتداء السافر لشقيق طالبته الطبيبة، والأكثر من ذلك، أنه هدده بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله، ولحسن الحظ، يضيف الضحية، أن أعوان الأمن تدخلوا في الوقت المناسب.. وتأسف الأستاذ المساعد لما وصلت إليه ظروف العمل.

وتقدم الطبيب الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن بعد حصوله على عطلة مرضية لمدة ثمانية أيام، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية. ومن جانبها، اتخذت إدارة المستشفى قرار توقيف الطبيبة المقيمة تحفظيا، في انتظار استكمال التحقيقات. وتأسف مدير الصحة والسكان بولاية تيبازة، محمد بورحلة، للاعتداء الذي تعرض له الأستاذ المساعد “المعروف بتفانيه في عمله والتطوع حتى خارج أوقات المناوبة”، وتوعد بتطبيق الإجراءات القانونية في حق الطبيبة. وأضاف بورحلة أن “الطب مهنة شريفة وإنسانية، ومن لا يلتزم بالانضباط والأخلاق المهنية، عليه مغادرة القطاع”.