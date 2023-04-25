طبيب أعصاب مزيّف يبيع “مرضاه” المخدرات بقسنطينة

أدخل أصحاء عالم الإدمان وعقّد وضعية المدمنين

كاد طبيب أعصاب مزيّف أن ينقل العديد من الأصحاء، إلى عالم الإدمان، بعد أن قام خلال أشهر بترويج السموم مستغلا انتحاله لصفة طبيب مختص في الأعصاب، لولا تدخل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي الدقسي بأمن ولاية قسنطينة، الاثنين ووضعها حدا لنشاط هذا الطبيب المزيّف الثلاثيني الذي زعم بأنه مختص في الأمراض العصبية والعقلية، بالتعاون مع شريك له من نفس سنه، تورطا في قضية نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها في ولاية قسنطينة.

المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما على مستوى الحاجز الأمني الثابت بمدخل حي جبل الوحش، عندما كانا على متن مركبة سياحية قادمة عبر الطريق السريع من مدينة ساحلية باتجاه مدينة قسنطينة، أين تم توقيفها من طرف عناصر الفرقة وإخضاعهما للتفتيش، فتبين بأن السيارة محمّلة بـ979 قرص مهلوس، وقطعة مخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر، وخنجرين.

كما عثر عناصر الشرطة داخل المركبة على محفظة جلدية بها عتاد طبي يتمثل في سماعة طبية وجهاز لقياس ضغط الدم، بالإضافة إلى كتاب طبي لعلاج أمراض الأعصاب ووصفات طبية، وبعد التحري واستجواب المشتبه فيهما تبيّن بأن أحدهما ينتحل صفة طبيب مختص في الأمراض العصبية، وكثيرا ما يزور مرضى في بيوتهم، ويمنحهم مهلوسات توقعهم في الإدمان، ويبقى على اتصال بهم بغرض منحهم المزيد من المهلوسات وحتى المخدرات، وهذا للتمويه والإفلات من مراقبة الأجهزة الأمنية.

وأنجز ملف قضائي ضد الموقوفين عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع وحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، وانتحال صفة والتزوير واستعمال مزوّر في محررات عرفية متمثلة في وصفات طبية، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة حيث أمر قاضي التحقيق بوضعهما رهن الحبس المؤقت.