طبيب ألماني يحذّر من 3 أطعمة تتسبب بسرطان الأمعاء

حذّر الطبيب الألماني توماس فريلنغ، من 3 أطعمة، قال بأنها تتسبب بسرطان الأمعاء، ونصح باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية.

وحذر فريلنغ من الدهون “السيئة” المتواجدة في العديد من الأطعمة، منها المايونيز، والسمن النباتي، وشحم الخنزير. والتي تسبب سرطانًا للأمعاء.

ووضع قائمة بالأطعمة الخطرة على صحة الأمعاء، وكان السكر في أعلاها، إذ أن أنواع معينة من البكتيريا تتأثر بشكل كبير في البيئة الحلوة. بحسب ما نقل موقع “فوكس”.

وأضاف أيضا كل من المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق في هذه القائمة.

وأوضح فريلنغ أن “هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، هكذا، من حيث المبدأ، يجب ألا تأكل أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع”.

من ناحية أخرى، ذكر الطبيب قائمة الأطعمة الصحية التي ينصح بتناولها، إذ احتلت الفاصولياء، والخضروات المرتبة الأولى فيها، لاحتوائها على مواد الصابورة مثل الألياف.

وأضاف الطبيب كل من الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطا المخبوزة والخبز الرمادي، إلى قائمة الأطعمة الصحية.