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رياضة

طبيب البرازيل يطمئن بشأن حالة نيمار قبل مواجهة كوريا الجنوبية

عمر سلامي
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طبيب البرازيل يطمئن بشأن حالة نيمار قبل مواجهة كوريا الجنوبية
ح.م
النجم البرازيلي نيمار

طمأن طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، الجماهير البرازيلية، عندما تحدث عن حالة نيمار الصحية قبل مواجهة كوريا الجنوبية في الدور الـ16 من مونديال قطر.

وقال لاسمار إن نيمار يسابق الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

وتعرض نيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعده عن مبارتي سويسرا والكاميرون.

وقال لاسمار للصحفيين ردا على سؤال حول مدى جاهزية نيمار لمباراة الاثنين أمام كوريا الجنوبية : “نعتقد أن لدينا متسعا من الوقت وهناك إمكانية لمشاركته”.

وعلى عكس طبيب منتخب البرازيل أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن إصابة نيمار أكثر خطورة مما توقعه الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، بقيادة تيتي.

وأوضحت الصحيفة أن بعض التقارير، تؤكد أن نيمار لن يعود قبل الدور نصف النهائي من المونديال، لكنه يضغط للتواجد في قائمة راقصي “السامبا” في ربع النهائي، إذا تأهلت البرازيل.

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