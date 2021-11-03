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نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية
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طبيب الفقراء “قمر الإسلام”
الشروق أونلاين
2021/11/03
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