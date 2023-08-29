طبيب” النادي المصري” يتابع البرنامج التأهيلي لدغموم

يتابع الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي للنادي المصري، مستجدات حالة عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق، والذي خضع، مؤخراً، لجراحة قطع الرباط الصليبي للركبة، حيث بدأ اللاعب عملية التأهيل في قطر بعد إجراء الجراحة الأسبوع الماضي.

ويتواصل طبيب المصري مع دغموم هاتفياً، نظرا لتواجده مع بعثة الفريق بالمغرب، حيث يخوض المصري معسكراً مغلقا بمدينة مراكش، استعدادا للموسم الجديد. وتبلغ المرحلة الأولى من التأهيل نحو ستة أسابيع، وأجرى الجزائري، عبد الرحيم دغموم، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الإسباني، مانويل بابا كوستا، أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين فى إجراء مثل تلك العمليات، وذلك بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة.