طبيب باكستاني يستقبل ابنه الستين ويبحث عن زوجة رابعة
استقبل طبيب باكستاني، وهو في الخمسين من عمره ولديه 3 زوجات، ابنه الستين، كما كشف بأنه يبحث عن زوجة رابعة.
وفي تغريدة على “تويتر”، رحب، سردار جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60 والذي أطلق عليه اسم “حاج خوشال خان”.
يعيش سردار بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، كما أنه معروف في المجتمع بأسرته الضخمة.
وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، إلا أنه يأمل في الزواج بالرابعة من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، حسب تصريحاته.
وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة، وحاليا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.
Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.
Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.
Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW
— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 3, 2023
وقال جان: “لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع”.
ومضى يقول إنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.
وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال.
وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.
A 50-year-old #Pakistani man from Quetta city has three wives and is well-known for a giant joint family. Sardar Jan #MohammadKhan Khilji is a doctor by profession and has become a father of a newborn boy child. He recently welcomed his 60th child Haji Khushhal Khan. pic.twitter.com/uezL1v8Djv
— Ronakians (@ronakians) January 6, 2023
وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية، أشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.
■طبيب باكستاني يبلغ من العمر 52 عاما، متزوج من 3 زوجات يستقبل مولوده الـ 60 ويستعد للزواج للمرة الرابعة لإنجاب المزيد ويطمح للوصول للرقم 100 🤔 pic.twitter.com/Aw4WJqzKxa
— 💛🇵🇸Palestinian wounded and proud 🇵🇸😒 (@Mohamedyahy1998) January 7, 2023
ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلا: “إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان”.